Perde il controllo della moto e si schianta in un dirupo

Ieri mattina, lungo la strada provinciale Gorzone tra Cavarzere e San Gaetano, una moto ha perso il controllo ed è finita in un dirupo. L’incidente è avvenuto in provincia di Venezia e ha coinvolto un motociclista che, secondo le prime ricostruzioni, ha avuto un impatto violento con il terreno sottostante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Incidente stradale ieri mattina 11 aprile a Cavarzere, in provincia di Venezia, lungo la strada provinciale Gorzone che collega il Comune a San Gaetano verso Chioggia. Un motociclista padovano sbandando improvvisamente per cause in fase di accertamento è uscito di strada terminando la corsa in un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Perde il controllo della moto e si schianta: 40enne in elisoccorso in ospedaleL'incidente si è verificato lungo la Strada Regionale Maremmana, nel comune di Pitigliano intorno alle 10,30 di oggi (1 marzo) PITIGLIANO – Paura... Leggi anche: Perde il controllo della moto e si schianta: centauro portato in ospedale Sant'Anastasia, scontro tra tre motociclisti stuntman al circo: un morto