Percorso e club promossi a pieni voti

Il Villa Paradiso Alps Open ha confermato il buon stato di forma del club di Cornate d’Adda, con 132 partecipanti tra professionisti e dilettanti che hanno preso parte alla Pro Am. Tutti hanno espresso giudizi positivi sia sul percorso, descritto come tecnico e divertente, sia sulle strutture del circolo. L’evento ha ottenuto riconoscimenti sia per la qualità del campo che per l’organizzazione generale.

Il Villa Paradiso Alps Open ha decretato il successo del club di Cornate d’Adda. I 132 professionisti e gli amateur che hanno preso parte alla Pro Am hanno espresso favore unanime tanto per il percorso, tecnico e divertente, quanto per le strutture legate al circolo. Nel corso dell’anno il club ultimerà la creazione della foresteria, migliorando ulteriormente l’offerta turistica del territorio. La kermesse ha visto un’ampia partecipazione della popolazione: non solo golfisti, tutti hanno apprezzato la politica di grande apertura del club, denominatore comune per i circoli del gruppo Colombo. Villa Paradiso, Borgo di Camuzzago e Brianza sono...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Percorso e club promossi a pieni voti Mercato, sessione promossa. Ma non a pieni votiI tifosi aquilotti promuovono il mercato dello Spezia: 6,5 in pagella, peccato i mancati arrivi di un attaccante e un regista. Trinacria Cup 2026, evento promosso a pieni votiSi chiude con un bilancio ampiamente positivo la Trinacria Cup 2026, andata in scena al PalaNitta di Catania sotto l’organizzazione di A. Qualità interni MG ZS Hybrid Plus…promossi a pieni voti#mg #mgauto #zshybrid#mgzs