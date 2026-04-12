Circa un tempo, si diffuse la voce che Cristiano Malgioglio fosse convolato a nozze con Maria Schneider, un’attrice nota nel cinema. Si parlò di una presunta relazione e di un matrimonio tra i due, ma non ci sono conferme ufficiali a riguardo. La questione attirò l’attenzione dei media, alimentando speculazioni senza che ci fossero prove concrete. La vicenda rimane quindi avvolta nel mistero, senza dettagli verificabili sulla reale natura del rapporto.

Tempo fa si parlò della presunta ex moglie di Cristiano Malgioglio, che sarebbe stata Maria Schneider, addirittura. La notizia lanciata da Dagospia fece scalpore, perché Malgioglio non ha mai fatto mistero di essere gay, ma anche perché effettivamente l’attrice di Ultimo tango a Parigi e il paroliere erano molto legati e collaborarono per dei progetti musicali Maria Schneider, attrice francese protagonista nel 1972 insieme a Marlon Brando del film Ultimo Tango a Parigi e scomparsa nel 2011 e Cristiano Malgioglio ha parlato in alcune occasioni di lei, confidando la sincerità di un legame affettivo molto forte su cui adesso si racconta altro.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché si dice che Malgioglio si fosse sposato con Maria Schneider? La verità su questo amore

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