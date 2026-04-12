Perché dobbiamo preoccuparci più del prezzo del gasolio che di quello della benzina

Il prezzo del gasolio sta attirando l’attenzione per il suo impatto su vari settori, non solo sui guidatori. Oltre a essere utilizzato nei veicoli commerciali, il diesel è fondamentale per l’agricoltura, l’industria e il settore dei trasporti. Negli ultimi mesi, le variazioni di costo hanno avuto ripercussioni più ampie rispetto a quelle della benzina, coinvolgendo anche aziende e produzioni che dipendono da questo combustibile per il loro funzionamento quotidiano.

Il diesel non serve solo agli automobilisti, ma anche all'agricoltura, all'industria e ai trasporti: se aumenta quello, aumenta tutto il resto Mentre la benzina serve quasi esclusivamente per la mobilità privata, il gasolio è il carburante che fa funzionare l’economia: serve per i macchinari agricoli nei campi, per diversi usi industriali, per alcuni tipi di riscaldamento, e soprattutto per i trasporti. Questo significa che se aumenta il prezzo del gasolio a cascata aumenta il prezzo del cibo, dei prodotti industriali, e più in generale di tutto ciò che deve essere trasportato da un posto a un altro per essere venduto: il suo...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Perché dobbiamo preoccuparci più del prezzo del gasolio che di quello della benzina Il prezzo del gasolio oggi a 2,17 euro al litro, la benzina a 1,78: Calabria e Sicilia le regioni più careNonostante il forte crollo del petrolio che nelle ultime ore si è deprezzato del 18% a seguito della tregua annunciata dal governo americano, i...