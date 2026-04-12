Perché dobbiamo preoccuparci più del prezzo del gasolio che di quello della benzina

Da ilpost.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del gasolio sta attirando l’attenzione per il suo impatto su vari settori, non solo sui guidatori. Oltre a essere utilizzato nei veicoli commerciali, il diesel è fondamentale per l’agricoltura, l’industria e il settore dei trasporti. Negli ultimi mesi, le variazioni di costo hanno avuto ripercussioni più ampie rispetto a quelle della benzina, coinvolgendo anche aziende e produzioni che dipendono da questo combustibile per il loro funzionamento quotidiano.

Il diesel non serve solo agli automobilisti, ma anche all'agricoltura, all'industria e ai trasporti: se aumenta quello, aumenta tutto il resto Mentre la benzina serve quasi esclusivamente per la mobilità privata, il gasolio è il carburante che fa funzionare l’economia: serve per i macchinari agricoli nei campi, per diversi usi industriali, per alcuni tipi di riscaldamento, e soprattutto per i trasporti. Questo significa che se aumenta il prezzo del gasolio a cascata aumenta il prezzo del cibo, dei prodotti industriali, e più in generale di tutto ciò che deve essere trasportato da un posto a un altro per essere venduto: il suo...🔗 Leggi su Ilpost.it

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