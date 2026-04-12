Per te… Canzonissima scontro tra Francesca Fialdini e Simona Izzo | parole grosse in studio

Nell’ultima puntata di Canzonissima su Rai Uno, lo spettacolo è stato accompagnato da momenti di confronto tra i partecipanti e la giuria. Tra le varie dinamiche, si sono verificati scontri verbali tra la conduttrice e una delle opinioniste, con scambi di parole forti in diretta. Lo show, condotto da Milly Carlucci, continua a mescolare momenti di intrattenimento con situazioni più tese, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Grande spettacolo ed emozioni nell’ultima puntata di Canzonissima su Rai Uno. Ma anche scintille. Il programma di Milly Carlucci, sulla falsa riga di Ballando con le Stelle, si conferma infatti uno show capace di regalare momenti intensi, ma anche confronti accesi tra concorrenti e giuria. Al centro della serata, suo malgrado, c’è Elettra Lamborghini. La giovane cantante, dopo un malore nel pomeriggio che l’aveva costretta a saltare l’inizio della diretta, si presenta a sorpresa in studio e si esibisce con il brano scelto per la serata; “I bambini fanno oh” di Povia, accompagnata da un coro di bambini.. Finita l’esibizione, però, si accende il dibattito al bancone dei “Magnifici 7”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Milly Carlucci chiama Francesca Fialdini in diretta per Canzonissima: “Voglio te tra i magnifici sette”Milly Carlucci annuncia Francesca Fialdini a Canzonissima in diretta: "Voglio te tra i magnifici sette". Canzonissima, Elettra Lamborghini in lacrime poi sbotta contro Simona Izzo: gelo in studio (VIDEO)Un momento di emozione si è trasformato in uno sfogo televisivo senza filtri durante la seconda puntata di Canzonissima, andata in onda sabato 28...