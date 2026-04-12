Un parroco della zona ha affermato che la Chiesa considera incompatibile la pratica della cartomanzia con la fede. Secondo quanto riferito, questa posizione si basa su passi della Bibbia, tra cui gli Atti degli Apostoli, che vietano il ricorso a pratiche magiche o divinazioni. La Chiesa ribadisce quindi che non si può ricorrere alla magia, inclusa la cartomanzia, nell’ambito delle credenze religiose.

Don Filippo Cappelli, parroco di Budrio, Badia e Crocetta, qual è la visione della Chiesa sulla cartomanzia? "È molto confermata e viene dalla parola di Dio, già negli atti degli apostoli si dichiara incompatibilità tra la fede e il consultare cartomanti. Viene ritenuto inutile e dannoso". Perché? "Noi non siamo fatti per guidare il nostro futuro, è solo Dio che lo guida. Possiamo pregare per ottenere la provvidenza e la protezione di Dio, ma è solo Dio che guida l’esistenza ed è lui che ci dà ciò che ci serve per ottenere il bene. Papa Francesco diceva ‘se scegli Dio non puoi ricorrere alla magia’. Ricorrere a queste pratiche di divinazione, che sono al di fuori delle mani dell’uomo, significa chiedere a entità esterne delle risposte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Per la Chiesa non si può ricorrere alla magia"

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