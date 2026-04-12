Pentathlon Moutaz Mohamed domina in casa e vince a Il Cairo

A Il Cairo si è conclusa la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, con la finale maschile individuale. Il atleta locale Moutaz Mohamed ha conquistato la vittoria, arrivando primo davanti a Mathis Rochat e Mihaly Koleszar. La competizione si è svolta nella capitale egiziana, attirando atleti di diversi Paesi.

La finale individuale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, disputata a Il Cairo, in Egitto, incorona il padrone di casa Moutaz Mohamed, che si impone davanti al transalpino Mathis Rochat ed al magiaro Mihaly Koleszar. Nei giorni scorsi nessun azzurro aveva invece superato le qualificazioni. Successo a mani basse dell’ egiziano Moutaz Mohamed, domina la scena e chiude a quota 1608, forte del miglior tempo nel laser run, nel quale era partito quinto, a 19? dal francese Mathis Rochat, che invece non tiene il passo del rivale nella prova decisiva e deve accontentarsi della piazza d’onore a 11?, con 1597 punti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, Moutaz Mohamed domina in casa e vince a Il Cairo Pentathlon, Moutaz Mohamed fa la voce grossa in casa nella semifinale de Il CairoNelle semifinali maschili della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in corso a Il Cairo, in Egitto, si mette in mostra il... Pentathlon, nessun italiano in semifinale nella tappa di World Cup a Il CairoSeconda giornata della tappa de Il Cairo (Egitto) della World Cup 2026 di pentathlon moderno.