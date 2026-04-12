Pellegatti | Si sono visti i limiti strutturali di questa squadra Nel Milan c’è solo Allegri

Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato su Instagram la partita tra il Milan e l'Udinese, che si è conclusa con una sconfitta per i rossoneri. Nel suo intervento, Pellegatti ha sottolineato come siano emersi i limiti strutturali della squadra, aggiungendo che in rosa c'è solo l'allenatore Allegri. La partita ha concluso un match difficile per il Milan, evidenziando le criticità attuali della squadra.

Il Milan cambia modulo passando al 4-3-3 e tenta un approccio diverso alla partita. Piano che non funziona: arriva il primo vero tonfo stagionale per i rossoneri di Massimiliano Allegri che prendono tre reti in casa dall'Udinese e ora rischiano di farsi immischiare per davvero nella lotta Champions League. Della partita di San Siro ha parlato anche il giornalista Carlo Pellegatti. Ecco il suo commento da 'Instagram'. "Forse avranno capito quello che si intendono di calcio e dicevano basta con il 3-5-2 di Allegri. Dicevano 'partite piatte, vogliamo lo spettacolo noi siamo il Milan'. Si noi siamo il Milan, ma la caratura media di questa squadra non è da grande Milan e Allegri lo aveva capito quando più volte ci ha detto di conoscere i limiti della squadra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Si sono visti i limiti strutturali di questa squadra. Nel Milan c’è solo Allegri” Leggi anche: Milan, Pellegatti prima della Lazio: “Continuare a coltivare il sogno. Il merito è solo di Allegri” Ex Milan, Altafini: “Napoli? Me lo aspettavo. Allegri con questa squadra non poteva fare di più”José Altafini, ex storico attaccante del Milan per sette stagioni (1958-1965), con ben 161 gol in 246 partite e vincitore di 2 Scudetti e di una...