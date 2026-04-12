Peg Perego | piano d’emergenza al Ministero per salvare i siti

A Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è tenuto un incontro tra rappresentanti delle Regioni Lombardia e Veneto, le parti sociali e le istituzioni locali per discutere di un piano di emergenza volto a tutelare i siti produttivi dell’azienda Peg Perego. La riunione ha coinvolto diversi attori istituzionali e regionali con l’obiettivo di trovare soluzioni per garantire la continuità delle attività industriali.

A Roma, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è riunito un tavolo multidisciplinare per affrontare il futuro industriale di Peg Perego, coinvolgendo le Regioni Lombardia e Veneto, le parti sociali e le istituzioni locali. L’obiettivo è definire una strategia di rilancio per i siti produttivi di Arcore e San Donà di Piave, dopo anni di incertezza che hanno colpito il gruppo specializzato nel settore della puericultura. Il vertice ha la partecipazione di attori chiave come Fim-Cisl e Fiom-Cgil, rappresentanti sia dell’area veneta che di quella di Monza, insieme alle RSU degli stabilimenti coinvolti. Al tavolo negoziale sono sedute anche le delegazioni di Confindustria Veneto e Lecco-Sondrio, oltre alla presenza di Invitalia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Peg Perego: piano d’emergenza al Ministero per salvare i siti Leggi anche: La Peg Perego al ministero. Piano di reindustrializzazione per Arcore e San Donà Leggi anche: Peg Perego, scatta la cassa integrazione e a breve sarà presentato il piano di rilancio