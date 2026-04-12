Peccato questo pareggio schifoso non solo non dimetterò | io mi ricandiderò

Un commento acceso ha aperto la discussione sulla situazione politica locale, con un dirigente che ha dichiarato di non voler dimettersi e di intenzione di ricandidarsi, commentando un risultato considerato deludente. La vicenda, già al centro di numerose cronache, continua a dominare le notizie della città, occupando spazio in tutti i dibattiti pubblici e politici. La

Chi ci capisce qualcosa, è bravo. E però, corre l’obbligo aggiungere l’ennesima pagina alla “vertenza” Ternana che ormai ha occupato qualsiasi spazio di attualità, cronaca e politica nelle agende della città di Terni. L’ultima annotazione porta la firma del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi.🔗 Leggi su Ternitoday.it Montemesola, il sindaco incontra i cittadini: “Non mi ricandiderò”Tarantini Time QuotidianoAppuntamento pubblico a Montemesola per fare il punto sull’attività amministrativa.