Il Partito Democratico ha comunicato l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare ai ministri dell’Economia e della Difesa in merito alla sostituzione di Roberto Cingolani come amministratore delegato di Leonardo. La richiesta mira a ottenere chiarimenti ufficiali sul cambio alla guida dell’azienda. La decisione di chiedere spiegazioni arriva dopo l’annuncio di questa modifica, senza ulteriori dettagli pubblici sui motivi che l’hanno determinata.

L’interrogazione L’esecutivo avrebbe ricevuto pressioni da Alexander Alder, consigliere di Palantir di Peter Thiel, per il cambio di guida nell’azienda del settore difesa L’interrogazione L’esecutivo avrebbe ricevuto pressioni da Alexander Alder, consigliere di Palantir di Peter Thiel, per il cambio di guida nell’azienda del settore difesa Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Pd: «Su Leonardo il governo chiarisca»

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