Patrimonio storico | la chiave per fermare l’emigrazione giovanile

L’Aula Consiliare di Baronissi ha ospitato un incontro dedicato alla tutela del patrimonio storico come strumento per contrastare l’emigrazione tra i giovani. All’evento hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e studiosi, che hanno discusso delle iniziative in atto e delle possibili strategie per valorizzare il patrimonio locale. La discussione si è concentrata sulla relazione tra tutela culturale e sviluppo sostenibile, senza entrare nel merito di eventuali decisioni o piani futuri.

L’Aula Consiliare di Baronissi ha ospitato un momento di riflessione profonda sul legame indissolubile tra identità storica e crescita territoriale, con la partecipazione del Senatore Alfonso Andria che ha illustrato come le stratificazioni culturali della provincia salernitana costituiscano una risorsa economica fondamentale. L’incontro, promosso dal Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati sotto la guida dell’imprenditore Vittorio Villari, ha messo al centro del dibattito la necessità di trasformare il patrimonio archeologico e artistico in opportunità concrete per le nuove generazioni, evitando l’emigrazione giovanile attraverso la valorizzazione delle eccellenze locali.🔗 Leggi su Ameve.eu Anci Sicilia, nasce l’"Alleanza per restare": un patto per fermare l’emigrazione giovanileNasce l’“Alleanza per restare” tra Anci Sicilia, l’associazione dei Comuni siciliani, la società civile, il mondo imprenditoriale e le associazioni,... Emigrazione giovanile, Nardone (Futuridea): “L’Italia consuma giovani invece di valorizzarli”Francesco Nardone di Futuridea interviene sul fenomeno della crescente emigrazione giovanile dall’Italia.