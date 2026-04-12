Passa la processione la musica alta di un ristorante fa infuriare il prete | arriva la sanzione

A Forte dei Marmi, durante una processione, la musica di un ristorante nelle vicinanze ha attirato l'attenzione di un prete presente. La musica, molto alta, includeva un dj set e un’animazione che hanno disturbato la cerimonia religiosa. A seguito di questa situazione, sono state avviate delle sanzioni contro l’attività commerciale. La scena si è svolta nel contesto di un corteo religioso che attraversava la zona.

Forte dei Marmi (Lucca), 12 aprile 2026 – Passa la processione. Ma il religioso silenzio non c’è. Anzi, a contrastare quel solenne corteo ecco la musica altissima di un ristorante con tanto di animazione, dj set e commensali a ballare e sventolare tovaglioli gioiosamente a ritmo. Tanto da innervosire i fedeli e da richiedere l’intervento della polizia municipale che ha chiuso la faccenda elevando una sanzione ’ salata ’. E’ quanto accaduto il venerdì di Pasqua, in occasione della processione che dalla chiesa di Sant’Ermete ha attraversato il centro, capeggiata dal parroco don Piero Malvaldi e con il sindaco Bruno Murzi, istituzioni dei Comuni vicini, associazioni e banda al seguito.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passa la processione, la musica alta di un ristorante fa infuriare il prete: arriva la sanzione L’orribile violenza davanti al figlio di 4 anni: disumano, arriva la sentenza che fa infuriareLa giudice per le indagini preliminari ha emesso una sentenza di condanna relativamente mite nei confronti dell’uomo accusato di aggressione sessuale... A Predappio Alta sboccia la festa: arriva la “Prè Primavera” tra musica e piadinaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) A Predappio Alta la... San Gerardo Maiella: Materdomini in festa il 16 ottobre per il Santo Protettore di Mamme e Bambini