Pasqua ortodossa tra Varese e Milano | riti millenari nel cuore della notte

Nella notte di domenica 12 aprile 2026, le campane della chiesa russa Alexander Nevskij a Casbeno hanno suonato per celebrare la Pasqua ortodossa. La cerimonia si è svolta tra Varese e Milano, con riti che si tramandano da secoli e che coinvolgono le comunità locali. Durante la notte, i fedeli si sono riuniti per i tradizionali riti religiosi, mantenendo vivo il legame con le pratiche millenarie della fede ortodossa.

Le campane della chiesa russa Alexander Nevskij a Casbeno risuonano nel cuore della notte di domenica 12 aprile 2026, segnando il culmine della Pasqua per le comunità ortodosse della provincia di Varese. Mentre il calendario giuliano guida la celebrazione di russi, bulgari, serbi, georgiani, ucraini, moldavi e rumeni, altre tradizioni si intrecciano nelle parrocchie locali, portando riti millenari tra i fedeli del Patriarcato di Mosca e le comunità copti di Saronno, Pero e Paderno Dugnano. L’atmosfera a Casbeno è carica di un significato che trascende la semplice ricorrenza religiosa. La piccola struttura del Settecento, che ospita la comunità guidata da padre Vladimir Khomenko, si distingue per il campaniletto in facciata aggiunto nel 2019.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pasqua ortodossa tra Varese e Milano: riti millenari nel cuore della notte Pasqua a Napoli: riti sacri, pastiera e arte nel cuore della cittàLa Pasqua a Napoli si trasforma in un evento culturale che intreccia fede, tradizione culinaria e patrimonio artistico. S. Antioco: tra riti millenari, show cooking e Le VibrazioniDal 16 al 20 aprile, la comunità di Sant’Antioco celebrerà la 667esima edizione della festa dedicata al proprio Santo Patrono, simbolo di devozione...