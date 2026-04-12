Parte il Vinitaly 2026 tra sfide e incertezze

Oggi a Veronafiere è iniziata la 58ª edizione di Vinitaly, la più grande fiera dedicata al settore vinicolo. L'evento si svolge in un ambiente che accoglie produttori, importatori e professionisti del vino provenienti da diverse regioni. La manifestazione si prolunga per più giorni e prevede l'apertura di stand, incontri e degustazioni. Tra le sfide più evidenti ci sono le incertezze legate a mercati e normative internazionali.

Oggi a Veronafiere apre la 58ª edizione di Vinitaly, la più importante fiera del settore vinicolo, che andrà avanti fino al 15 aprile e che si presenta come qualcosa di più di una semplice fiera di settore: è il termometro di uno dei comparti più solidi del made in Italy e, insieme, il luogo in cui il vino italiano prova a misurare il proprio futuro. I numeri bastano da soli a spiegare la portata della rassegna. Nel quartiere fieristico della città scaligera sono attese quasi 4mila aziende e si terranno oltre 100 eventi ufficiali tra degustazioni, masterclass, convegni e focus di mercato. Ma il dato che più conta, quest’anno, è la qualità della presenza internazionale: oltre mille top buyer selezionati e ospitati da Veronafiere insieme a ITA-Italian Trade Agency, ai quali si aggiungono operatori professionali da più di 130 Paesi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Parte il Vinitaly 2026, tra sfide e incertezze Olimpiadi 2026: tra entusiasmo, contestazioni politiche e incertezze economiche, l’Italia si fa trovare pronta.La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 ha dominato le prime pagine dei quotidiani italiani di oggi, 7 febbraio, con un’eco... Federica Brignone tra incertezze e riscatti: a Cortina le prime prove verso Milano-Cortina 2026A chi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Federica Brignone si trova a fronteggiare gli ultimi dubbi legati alla...