La chiesa parrocchiale di Gorno, chiusa da oltre due anni a causa di problemi di stabilità, non potrà essere riaperta. La notizia, già diffusa tra i residenti, è stata confermata ufficialmente in questi giorni. La struttura è stata dichiarata non recuperabile e non ci sono interventi previsti per il ripristino. La decisione riguarda esclusivamente la chiesa, che da tempo rappresentava un punto di riferimento per la comunità locale.

Gorno (Bergamo) – La notizia circolava in paese da tempo, ma adesso è ufficiale. La chiesa parrocchiale di Gorno, chiusa per problemi di stabilità da oltre due anni - dal 17 gennaio 2024 - non è più recuperabile e non potrà essere riaperta ai fedeli. Anzi, stando alle stime dei tecnici incaricati di studiare la situazione, tra gli otto e i diciotto mesi di tempo una parte dell’edificio, dedicato a San Martino vescovo, potrebbe crollare, probabilmente la parte verso la frazione Erdeno, il lato sinistro guardandola dal sagrato. Le crepe continuano ad allargarsi. I movimenti sono di circa 3 millimetri ogni due-tre mesi, con le crepe che continuano ad allargarsi, tanto che è fortemente sconsigliato l’ingresso all’interno della struttura per il pericolo di crolli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parrocchiale di Gorno a rischio di crolli, don Epis: “Non c’è nulla da fare”

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