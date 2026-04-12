Kevin De Bruyne si prepara a scendere in campo con il Napoli nella prossima partita contro il Parma. La settimana ha visto il centrocampista protagonista di una vittoria contro il Milan, prima di affrontare la trasferta in Emilia. Intanto, circa cinquemila tifosi napoletani sono attesi allo stadio per sostenere la squadra. La formazione ufficiale sarà annunciata poco prima del calcio d’inizio.

Questa che sta per chiudersi è stata la sua settimana. Dalla vittoria col Milan alla trasferta di Parma, Kevin De Bruyne ha un solo obiettivo: prendersi le chiavi della macchina Napoli fino al termine del campionato almeno. Ha fatto da chioccia a tutto il gruppo in una settimana strana: la partita di lunedì, la pausa in mezzo al lavoro, il weekend in trasferta e quella posizione nel calendario di giornata che vede il Napoli andare in campo prima dell’Inter oggi. Per poter mettere, magari, un po’ di pressione a chi sta più in alto. La sua condizione non era al meglio contro il Milan: due settimane dopo il rientro dal lungo infortunio è proprio il termine temporale giusto per cominciare a soffrire le fatiche del ritorno.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Parma-Napoli, probabili formazioni: De Bruyne e 5mila tifosi napoletani per Conte

Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: Conte ritrova De Bruyne dal 1'Il fuoriclasse belga Kevin De Bruyne torna titolare dopo 5 mesi dall'ultima volta.

Napoli-Torino, probabili formazioni e TV: Gilmour titolare, Conte ritrova Anguissa e De BruyneLa rincorsa Champions passa dal Maradona: in una serata segnata dall'emergenza in mediana, Conte affida le chiavi della squadra allo scozzese e...