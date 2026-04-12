Parma-Napoli | per Alisson Santos sarà di nuovo panchina

Nella partita tra Parma e Napoli, Alisson Santos, esterno del team azzurro, sarà ancora una volta escluso dalla formazione titolare e partirà dalla panchina. La scelta si ripete rispetto alla precedente sfida contro il Milan, dove anche in quella occasione non è stato impiegato come titolare. La sua presenza in panchina rappresenta una decisione tecnica che si ripete anche in questa trasferta.

Per Alisson Santos, esterno azzurro, ancora partenza dalla panchina nella trasferta del Napoli contro il Parma. Il brasiliano, decisivo con il suo ingresso in campo nel match del Maradona contro il Milan di Allegri, sarà ancora la carta da giocare a partita in corso da parte del tecnico partenopeo Antonio Conte. “Ci sarà da battere il Parma che al Tardini non è il massimo – ne ha perse 7 su 15 – in trasferta, dove l’ultima vittoria manca dal 15 febbraio (2-1 al Verona). Conte ne è a conoscenza eppure non sembra intenzionato a caricare la prima linea con un altro attaccante. Alisson Santos, decisivo nella vittoria contro il Milan, dovrebbe cominciare anche oggi il match in panchina, per poi essere lanciato nella mischia qualora se ne avvertisse la necessità”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Parma-Napoli: per Alisson Santos sarà di nuovo panchina Parma-Napoli, le probabili formazioni: Alisson Santos in panchina, le decisioni di ConteDomenica 12 aprile alle ore 15 il Napoli sarà impegnato al Tardini contro il Parma in una sfida importante per il cammino in campionato. Repubblica: “Alisson Santos in panchina contro il Parma”Domani alle 15 il Napoli affronterà il Parma in campionato; gli azzurri cercano la sesta vittoria consecutiva per mettere pressione all’Inter, che la...