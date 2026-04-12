Parma-Napoli oggi Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, domenica 12 aprile, si disputa una partita di Serie A tra il Parma e il Napoli. La sfida si gioca al Tardini, lo stadio della squadra di casa. La partita è programmata per questa giornata e sarà visibile in diretta streaming o in televisione su canali dedicati alla trasmissione del campionato. Le formazioni ufficiali saranno comunicate poco prima dell’inizio dell’incontro.

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 12 aprile, gli azzurri sono impegnati in trasferta al Tardini contro il Parma. La squadra di Antonio Conte arriva dal grande successo nel big match di campionato contro il Milan, mentre gli emiliani hanno pareggiato contro la Lazio nell'ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Parma-Napoli, in campo oggi alle 18: Parma (3-5-2) Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Ondrejka. All. Cuesta. Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Parma-Napoli oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaIl Napoli torna in campo al “Tardini” per affrontare il Parma nella 34ª giornata di Serie A, con l’obiettivo di centrare la sesta vittoria... Serie A, oggi Parma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A con l'anticipo della 27esima giornata di campionato. Match Day Napoli-Parma, le ultime di formazione e di mercato!CN24 LIVE