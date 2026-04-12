Parma-Napoli oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca la partita tra Parma e Napoli in Serie A, valida per la 34ª giornata. Il match si svolge al “Tardini” e inizia alle ore stabilite. Il Napoli cerca la sesta vittoria di fila, mentre il Parma si prepara ad affrontare l’incontro nel proprio stadio. Le probabili formazioni sono state annunciate e la diretta sarà trasmessa su alcuni canali televisivi e piattaforme online.

Il Napoli torna in campo al “Tardini” per affrontare il Parma nella 34ª giornata di Serie A, con l’obiettivo di centrare la sesta vittoria consecutiva e continuare la propria corsa nelle zone alte della classifica. La sfida è in programma oggi, domenica 12 aprile, alle ore 15:00 e potrebbe risultare decisiva nella lotta scudetto. I partenopei di Antonio Conte cercano continuità e punti pesanti, i ducali vogliono continuare a far bene tra le mura amiche: una sfida che promette intensità e possibili sorprese. Napoli in grande forma: sei vittorie consecutive nel mirino. La striscia positiva degli azzurri è arrivata in un momento chiave della stagione, coinciso con due fattori determinanti: l’uscita dalle competizioni infrasettimanali e il progressivo recupero dei giocatori infortunati.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Parma-Napoli oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Serie A, oggi Parma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A con l'anticipo della 27esima giornata di campionato. Torino-Parma oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaÈ in programma oggi, 13 marzo, Torino-Parma, anticipo della 29esima giornata di serie A. Napoli 0 vs 0 Parma | Serie A 2026 | Simulazione