Parma-Napoli LE ULTIME | Nesta Elphege dal 1' c' è Nicolussi Caviglia in mediana
Nella partita tra Parma e Napoli, Nesta Elphege è stato schierato dal primo minuto. La formazione vede anche Nicolussi Caviglia in mediana, mentre Mateo Pellegrino è assente a causa di una squalifica e Jacob Ondrejka non è al massimo delle condizioni. Queste scelte potrebbero portare a un cambiamento nelle disposizioni tattiche della squadra.
Con Mateo Pellegrino fuori per squalifica e Jacob Ondrejka non al meglio (leggi qui), potrebbe scoccare davvero l'ora di Nesta Elphege. L'ex Grenoble, che con la maglia del Parma fino a qui ha totalizzato solo 50 minuti da gennaio, ha giocato tre spezzoni (contro Juventus, Fiorentina e Cremonese).🔗 Leggi su Parmatoday.it
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