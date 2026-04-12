Parma-Napoli LE ULTIME | Nesta Elphege dal 1' c' è Nicolussi Caviglia in mediana

Nella partita tra Parma e Napoli, Nesta Elphege è stato schierato dal primo minuto. La formazione vede anche Nicolussi Caviglia in mediana, mentre Mateo Pellegrino è assente a causa di una squalifica e Jacob Ondrejka non è al massimo delle condizioni. Queste scelte potrebbero portare a un cambiamento nelle disposizioni tattiche della squadra.