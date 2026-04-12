Parma-Napoli le formazioni ufficiali | le scelte di Cuesta e Conte

Al Tardini si stanno per affrontare Parma e Napoli, con le formazioni ufficiali annunciate. Cuesta e Conte hanno scelto le rispettive scelte di formazione per la partita in programma. La sfida si prepara a partire, con le squadre pronte a scendere in campo secondo le disposizioni ufficiali. La partita è in attesa di inizio, mentre i giocatori si preparano a scendere in campo.

Al Tardini è tutto pronto per la sfida tra Parma e Napoli, con le formazioni ufficiali che confermano le scelte dei due allenatori. Cuesta si affida al 3-5-2, con Strefezza ed Elphege davanti e una linea di centrocampo folta per provare a contenere qualità e ritmo degli azzurri. Conte, invece, risponde con il suo 3-4-2-1, puntando sulla fantasia di De Bruyne e sulla forza di McTominay alle spalle di Hojlund, con Politano e Spinazzola sulle corsie. Una gara che si preannuncia intensa, con il Parma pronto a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico e il Napoli deciso a imporre subito il proprio palleggio. Formazioni ufficialiParma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Elphege.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Parma-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Cuesta e Conte Parma Verona, le formazioni ufficiali: le scelte di Cuesta e SammarcoNel panorama della Serie A, le sfide di qualificazione continuano a offrire spunti di interesse e a movimentare le classifiche di metà stagione. Formazioni ufficiali Lazio Parma: le scelte di Sarri e CuestaCalciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano...