Nel match tra Parma e Napoli, i partenopei cercano di ottenere la sesta vittoria consecutiva in campionato, un risultato che potrebbe portarli ad avvicinare il record stabilito da un precedente allenatore tra dicembre e gennaio. La partita rappresenta un’occasione importante per gli azzurri di consolidare la loro posizione in classifica, mentre i ducali puntano a ottenere punti fondamentali in chiave salvezza.

Napoli-Parma rappresenta lo scontro diretto dove gli azzurri inseguono la sesta vittoria consecutiva in campionato, avvicinandosi al primato stabilito da Conte tra dicembre e gennaio. La striscia vincente: sei successi per eguagliare Conte. Una vittoria al Tardini allungherebbe a sei le vittorie consecutive dopo i successi con Verona, Torino, Lecce, Cagliari e Milan. Questo risultato porterebbe i partenopei a un solo passo dal record assoluto della gestione Conte, fissato a sette vittorie di fila. Quella serie straordinaria si è concretizzata tra il 14 dicembre 2024 e il 25 gennaio 2025, attraversando gli scontri con Udinese, Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona, Atalanta e Juventus.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Parma-Napoli, la vittoria vale più di tre punti: è caccia ad un record!

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