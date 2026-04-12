Oggi il Parma affronta il Napoli in una partita che segna un momento importante, con una formazione rinnovata e una novità tattica. Per la prima volta, Nesta Elphege scende in campo dal primo minuto, rappresentando un cambiamento rispetto alle scelte precedenti. La sfida si gioca in un contesto di alta tensione e attesa, con un occhio rivolto anche alla presenza di questa nuova figura tra le fila dei padroni di casa.

Il Parma affronta oggi il Napoli nel contesto della sfida a cinque stelle, con una novità tattica che scende in campo per la prima volta nella formazione iniziale: Nesta Elphege. Il giovane talento, arrivato dal Grenoble Foot 38 con un trasferimento definitivo durante la sessione di mercato di gennaio, riceve l’opportunità di partire titolare su disposizione di Carlos Cuesta, chiamato a coprire l’assenza del compagno Pellegrino, squalificato. La scommessa di Cuesta tra numeri e continuità. L’inserimento di Nesta Elphege rappresenta un passaggio chiave nella gestione della difesa crociata. Finora, il giocatore ha accumulato esperienza limitata, avendo collezionato solo tre apparizioni in cui ha totalizzato 50 minuti di gioco complessivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma-Napoli, il salto di qualità: Elphege esordisce da titolare

Parma-Napoli LE ULTIME | Nesta Elphege dal 1', c'è Nicolussi Caviglia in medianaCon Mateo Pellegrino fuori per squalifica e Jacob Ondrejka non al meglio (leggi qui), potrebbe scoccare davvero l'ora di Nesta Elphege.

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