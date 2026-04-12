Parma-Napoli fulmineo colpo di Strefezza | scossa al 33° secondo

Al 33° secondo dall'inizio della partita, il Parma ha sbloccato il risultato con un'azione rapida che ha sorpreso la difesa del Napoli. L’attaccante ha concluso con precisione, portando in vantaggio i padroni di casa già nei primi secondi di gioco. La reazione del Napoli è arrivata successivamente, ma il primo gol ha segnato subito l’andamento del confronto.

Il Parma ha scosso immediatamente le sorti del match contro il Napoli, colpendo al primo minuto di gioco con un’azione fulminea che ha colto impreparata la difesa azzurra. La sfida, disputata in questa domenica 12 aprile 2026, ha Strefezza sfruttare un varco lasciato dagli avversari per insaccare il pallone dopo soli 33 secondi dall’inizio della contesa. L’intuizione tattica e lo sbalzo tecnico di Elphege. La rete nerazzurra è nata da una manovra coraggiosa che ha coinvolto diversi protagonisti della squadra di casa. Tutto è partito dal lungo rilancio effettuato dal portiere Suzuki, il quale ha servito l’impatto aereo di Elphege; il classe 2001, chiamato a sostituire Pellegrino che non è in campo per via di una squalifica, ha messo un colpo di testa preciso per servire Strefezza sulla fascia sinistra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma-Napoli, fulmineo colpo di Strefezza: scossa al 33° secondo Leggi anche: Il Napoli a Parma prende gol dopo 36 secondi: Strefezza Leggi anche: LIVE Alle 15 Parma-Napoli, le ultime: Conte ritrova Hojlund. Cuesta con Strefezza-Elphege