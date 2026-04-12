Parma-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Oggi alle 15 si gioca Parma-Napoli, partita valida per il campionato di calcio. L'incontro si svolge allo stadio locale e sarà trasmesso in diretta su DAZN, sia in TV che in streaming. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d'inizio. I tifosi possono seguire l’evento attraverso i canali digitali e televisivi dell’emittente.

Il Napoli scende in campo a Parma in questa domenica 12 aprile. L'incontro prenderà il via alle ore 15 e si potrà seguire in diretta TV e in streaming solo su DAZN.🔗 Leggi su Fanpage.it Parma-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniLa Juventus sarà di scena a Parma nel posticipo della della 23ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle ore 20:45 con diretta TV e streaming su... Leggi anche: Milan-Parma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioni PSV-Napoli, l'espulsione di Lucca