Parma-Napoli domenica 12 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol al Tardini

Domenica 12 aprile alle ore 15:00 si svolge la partita tra Parma e Napoli al stadio Tardini. Il Napoli, che recentemente ha consolidato il secondo posto in classifica, affronta la squadra locale in un match che si preannuncia senza molti gol. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote di scommessa sono state pubblicate, mentre i pronostici indicano un risultato con pochi goal.

Il Napoli si è appena ripreso il secondo posto in classifica e ora fa tappa al Tardini per sfidare il Parma. I partenopei sono a -7 dalla retta e proveranno a far di tutto per mantener vivo il campionato, ma la sensazione è che la priorità resti quella di tenere lontano le inseguitrici e chiudere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Parma-Napoli (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al “Tardini” Parma-Napoli (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al “Tardini”Il Napoli si è appena ripreso il secondo posto in classifica e ora fa tappa al Tardini per sfidare il Parma. Parma-Genoa (domenica 18 gennaio 2026 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al “Tardini”Nel lunch match domenicale della 21esima giornata di Serie A va in scena lo scontro salvezza tra Parma e Genoa, che al Tardini si giocano punti... Come finirà NAPOLI-PARMA #napoli #parma #seriea #pronostici #pronosticicalcio #viral