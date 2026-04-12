Parma-Napoli | diretta TV e streaming e formazioni della partita di Serie A

Oggi alle ore 15:00 si tiene al stadio Ennio Tardini di Parma la partita tra Parma e Napoli, valida per la 32ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida si svolge in un contesto di campionato italiano e viene trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming. Le formazioni delle due squadre sono state ufficializzate poco prima dell’inizio dell’incontro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Quando si gioca Parma–Napoli. Oggi, domenica 12 aprile 2026, alle ore 15:00, allo stadio Ennio Tardini di Parma, si disputa la sfida tra Parma e Napoli, valida per la 32ª giornata della Serie A 2025-2026. Una gara importante per entrambe le squadre, con punti pesanti in palio in questa fase decisiva della stagione. Dove vedere Parma-Napoli in TV e streaming. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Serie A. Gli abbonati potranno seguire il match sia in televisione tramite smart TV compatibili, sia in streaming su dispositivi mobili, tablet e PC. Oltre alla partita, DAZN proporrà anche un ampio prepartita e postpartita con interviste, analisi e commenti degli esperti in studio.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Parma-Napoli: diretta TV e streaming e formazioni della partita di Serie A Parma Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AParma Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A PARMA NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 12 aprile 2026, alle... Parma Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie APARMA JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 1 febbraio 2026, alle ore 20,45 Parma e Juventus scendono in campo allo stadio Tardini di Parma, partita... In Diretta : AC Milan vs Parma | Serie A 2025/26 | Streaming completo della partita