Parma Napoli 1-1 | Strefezza dopo 33 secondi McTominay salva gli azzurri nella ripresa

Nel match tra Parma e Napoli, terminato con un risultato di 1-1, il primo gol è arrivato dopo appena 33 secondi grazie a Strefezza. Nella ripresa, McTominay ha segnato per il Napoli, evitando la sconfitta alla sua squadra. La partita si è conclusa in parità, con un gol per parte e un risultato che ha mantenuto in bilico le posizioni in classifica.

Parma Napoli termina 1-1 al Tardini: gol lampo di Strefezza in avvio, risposta di McTominay nel secondo tempo. Un pari che rallenta la corsa del Napoli.. Il match Parma Napoli si chiude sull’1-1 al termine di una gara dai due volti allo stadio Tardini. I padroni di casa partono fortissimo e passano in vantaggio dopo appena 33 secondi con Strefezza, autore di uno dei gol più veloci subiti dal Napoli negli ultimi anni. L’avvio shock indirizza subito la partita: il Parma gestisce il vantaggio nel primo tempo, mentre il Napoli fatica a costruire occasioni realmente pericolose, nonostante una maggiore presenza offensiva. Nella ripresa cambia l’inerzia di Parma Napoli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Parma Napoli 1-1: Strefezza dopo 33 secondi, McTominay salva gli azzurri nella ripresa Leggi anche: Il Napoli a Parma prende gol dopo 36 secondi: Strefezza. Poi ci pensa il solito McTominay Leggi anche: Parma-Napoli 1-1, McTominay risponde a Strefezza: azzurri fermati al Tardini