Parma-Napoli 1-1 a breve Conte in conferenza

Dopo il pareggio tra Parma e Napoli con il risultato di 1-1, l’allenatore del Napoli si è presentato in conferenza stampa. Ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo alla partita, senza aggiungere commenti o analisi ulteriori. La conferenza si terrà a breve, secondo quanto annunciato.

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza dopo la partita contro il Parma Napoli's Italian coach Antonio Conte is pictured before the Italian Serie A football match between Genoa and Napoli at the Luigi Ferraris stadium in Genoa on February 7, 2026. Isabella BONOTTO AFP L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza dopo la partita contro il Parma Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli. A Dazn: In...🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Parma-Napoli 1-1, a breve Conte in conferenza Verona-Napoli 1-2, a breve Conte in conferenzaNapoli's Italian coach Antonio Conte looks on before the Italian Serie A football match between Juventus and Napoli at the Allianz Stadium in Turin... Juventus-Napoli 3-0, a breve Conte in conferenzaMg Milano 11/01/2026 - campionato di calcio serie A / Inter-Napoli / foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Conte L’allenatore della... Parma-Napoli, Cuesta elogia Conte: É un riferimento assoluto