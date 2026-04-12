Parma Juve Primavera | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

Nella 33ª giornata del campionato Primavera 202526 si è disputato il match tra Parma e Juventus. La partita è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, con una sintesi dettagliata e la pubblicazione di moviola, risultato, tabellino e cronaca. I tifosi e gli appassionati hanno potuto seguire tutte le azioni più importanti attraverso una cronaca live.

Parma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera di Simone Padoin sfida il Parma nella 33esima giornata di campionato al Noce di Noceto in quello che è un remake della semifinale di Coppa Italia vinta solo qualche giorno fa a Vinovo. Bianconeri a caccia di punti per la zona playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 11 Migliore in campo Juve Primavera. A conclusione del match Parma Juve Primavera 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali .🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juve Primavera: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadi Fabio ZaccariaJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di... Parma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...