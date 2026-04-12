Parma Juve Primavera 1-0 LIVE | doccia fredda Cardinali bianconeri in svantaggio!

Nella partita valida per la 33ª giornata di Primavera 202526, il Parma ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Juventus. La partita è stata seguita in tempo reale, con aggiornamenti sui momenti salienti, le decisioni della moviola e il risultato finale. La sconfitta rappresenta una battuta d’arresto per la squadra torinese, che ha subito un gol decisivo nel corso dell’incontro.

Parma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera di Simone Padoin sfida il Parma nella 33esima giornata di campionato al Noce di Noceto in quello che è un remake della semifinale di Coppa Italia vinta solo qualche giorno fa a Vinovo. Bianconeri a caccia di punti per la zona playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juve Primavera 1-0: sintesi e moviola. 66? Cambi Juve: Elimoghale e Corigliano sostituiscono Lopez e Bracco. 65? GOL CARDINALI – Il Parma è avanti! Cardinali dribbla e spara in area di rigore, superando Huli. Ducali avanti, Juventus in grande difficoltà in questa ripresa 61? Rovesciata Plicco – Cross di Cardinali, Plicco si coordina e tenta la rovesciata ma trova il muro della difesa della Juventus.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juve Primavera 1-0 LIVE: doccia fredda Cardinali, bianconeri in svantaggio! Parma Juve Primavera 0-0 LIVE: che occasione per Semedo! Si salvano i bianconeridi Redazione JuventusNews24Parma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di... Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: bianconeri rintanati dietro, fase favorevole agli ospitiCalciomercato Juve, l’annuncio di Kim: «Trasferimento a Torino? Dico questo» Vicario alla Juve, via libera per i bianconeri? Questo club sembra...