Parma Juve Primavera 0-0 LIVE | regna l’equilibrio fin qui un lampo di Lopez e poche emozioni

Nel match tra Parma e Juventus Primavera, terminato 0-0, le due squadre hanno mostrato un equilibrio generale. Durante la partita, un tentativo di Lopez ha rappresentato l’unico momento di suspence, mentre le emozioni sono state poche. La gara, valida per la 33ª giornata del campionato 202526, è stata seguita con attenzione dai tifosi e dai cronisti presenti allo stadio. La cronaca completa e i dettagli sono disponibili sulla nostra piattaforma.

Parma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera di Simone Padoin sfida il Parma nella 33esima giornata di campionato al Noce di Noceto in quello che è un remake della semifinale di Coppa Italia vinta solo qualche giorno fa a Vinovo. Bianconeri a caccia di punti per la zona playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 35? Ammonito Diop – Primo giallo del match all’indirizzo del calciatore del Parma. 31? Tiro Semedo – I padroni di casa provano a rendersi nuovamente pericolosi. Questa volta è di Semedo la conclusione, ma il muro di Montero impedisce che il pallone arrivi in porta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juve Primavera 0-0 LIVE: regna l’equilibrio fin qui, un lampo di Lopez e poche emozioni Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: Padoin guida il pressing, un’ora di gioco ma poche emozioniCalciomercato Juve, l’annuncio di Kim: «Trasferimento a Torino? Dico questo» Vicario alla Juve, via libera per i bianconeri? Questo club sembra... Parma Juve Primavera 0-0 LIVE: subito Lopez pericolosodi Redazione JuventusNews24Parma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di... PARMA JUVENTUS LIVE REACTION