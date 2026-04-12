Parma è un pari che significa salvezza

Nel match di Parma, la squadra di Cuesta ottiene un pareggio per 1-1 contro il Napoli. Con questo risultato, la formazione mantiene saldo il proprio posto in classifica e si avvicina alla salvezza. La squadra ha ora nove punti di vantaggio sulla penultima in graduatoria, a sei giornate dal termine del campionato. La partita ha confermato la determinazione di entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Un pari che profuma veramente di salvezza. Con l’1-1 contro il Napoli, la squadra di Cuesta blinda la salvezza e regala un margine di 9 punti dalla terzultima, a sei partite dalla fine. Il gol lampo di Strettezza, dopo 37 secondi, apre la strada a una gara di resistenza eroica, graffiata al 60’.🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Calcio, risultati di A, Parma-Cagliari pari salvezza Leggi anche: Lo scontro salvezza Parma?Genoa finisce pari a reti bianche Parma-Cagliari: la sventola di Folorunsho e il pari che fa comodo a Pisacane e Cuesta