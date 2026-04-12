Parigi-Roubaix | Van Aert beffa Pogacar in volata Ganna sfortunato

Nella corsa Parigi-Roubaix 2026, Wout Van Aert ha concluso in prima posizione, battendo Pogacar in volata dopo aver percorso 258,3 chilometri tra le strade di pavé delle Ardenne. Durante la gara, Ganna ha avuto un incidente che gli ha impedito di mantenere il ritmo, mentre Van Aert e Pogacar sono rimasti tra i protagonisti principali fino all'ultimo tratto. La competizione si è svolta con numerosi attacchi e scatti tra i ciclisti coinvolti.

ROUBAIX (BELGIO) – Wout Van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026 dopo 258,3 chilometri di battaglia sul pavè delle Ardenne. Il belga della Visma-Lease a Bike con una condotta di gara tatticamente perfetta ha battuto in volata nel velodromo di Roubaix il grande favorito della vigilia, lo sloveno Tadej Pogacar. Lo sloveno dell’Uae Team Emirates andava a caccia della 5a classica Monumento consecutiva, dalla Liegi-Bastogne-Liegi del 2025. Mai nessuno è riuscito a farlo prima. Terzo posto per un altro belga, Jasper Stuyven della Soudal-QuickStep. Per Van Aert è la seconda vittoria in una classica Monumento dopo la Milano-Sanremo del 2020, il belga che sembrava ormai perso per il ciclismo di alto livello è invece riuscito a coronare una carriera straordinaria con la vittoria della corsa più amata nel suo paese.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Parigi-Roubaix: Van Aert beffa Pogacar in volata. Ganna sfortunato Ordine d’arrivo Parigi-Roubaix 2026: Van Aert beffa Pogacar nel velodromo, Ganna fuori dai 20Wout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026 e ha conquistato la seconda Classica Monumento della propria carriera dopo il sigillo firmato alla... Parigi-Roubaix: Pogacar beffato in volata da Wout Van AertAGI - Wout Van Aert ha vinto la 123ª edizione della Parigi-Roubaix, conquistando una delle "classiche monumento" più iconiche del ciclismo. Van der Poel, Evenepoel, Van aert... Les hommes qui ont BATTU Pogacar en 2025