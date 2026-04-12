Parigi-Roubaix femminile 2026 oggi in tv | orari percorso favorite Ventuno tratti di pavé da affrontare

Oggi si svolge a Parigi-Roubaix anche la corsa femminile, giunta alla sesta edizione. La gara si corre nello stesso giorno e sulla stessa distanza della prova maschile, con un percorso caratterizzato da ventuno tratti di pavé. La competizione viene trasmessa in diretta televisiva e prevede la partecipazione di alcune delle atlete più note del ciclismo femminile. Gli orari di partenza e le favorite della corsa sono stati annunciati dagli organizzatori.

La domenica della Parigi-Roubaix. Non ci sarà solo la gara maschile, ma oggi si disputa anche quella femminile, arrivata alla sua sesta edizione. Uno spettacolo assicurato nell’inferno del Nord. Andiamo a vedere nel dettaglio il percorso, le favorite e anche il programma. Come vedere in tv la Parigi-Roubaix femminile 2026? La gara non avrà diretta televisiva e sarà trasmessa a partire dalle 17:00 in streaming su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta. PERCORSO PARIGI-ROUBAIX FEMMINILE 2026. Rispetto all’anno passato sono ventuno i tratti sul pavé, tre in più rispetto al 2025. Si parte ancora da Denain e anche in questa edizione non si attraverserà la mitica foresta di Arenberg, ma non mancheranno i passaggi iconici.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Parigi-Roubaix femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Ventuno tratti di pavé da affrontare Gand-Wevelgem femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Wiebes per il tris, Balsamo prova a fermarlaPavé e muri saranno il comune denominatore della domenica degli appassionati di ciclismo. Attraverso le Fiandre femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Longo Borghini tenta il bisLa stagione delle Classiche del Nord prosegue senza soste e propone, anche in campo femminile, un gustoso anticipo di quanto succederà domenica con...