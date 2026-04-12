Parigi-Roubaix femminile 2026 oggi in tv | orari percorso favorite Gara che si presta a sorprese

Oggi si tiene la sesta edizione della Parigi-Roubaix femminile, una delle tappe più attese del calendario ciclistico. La gara si svolge con partenza e arrivo in Francia, proponendo un percorso che attraversa diversi tratti di pavé. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva, con orari ancora da confermare, e vede la partecipazione di alcune delle atlete più forti del circuito. La competizione si presenta aperta a possibili sorprese.

La domenica della Parigi-Roubaix. Non ci sarà solo la gara maschile, ma oggi si disputa anche quella femminile, arrivata alla sua sesta edizione. Uno spettacolo assicurato nell’inferno del Nord. Andiamo a vedere nel dettaglio il percorso, le favorite e anche il programma. LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-ROUBAIX FEMMINILE DALLE 14.30 Come vedere in tv la Parigi-Roubaix femminile 2026? Sarà trasmessa a partire dalle 17:00 su Rai2 e in streaming su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max e RaiPlay Sport 2. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta. PERCORSO PARIGI-ROUBAIX FEMMINILE 2026. Rispetto all’anno passato sono ventuno i tratti sul pavé, tre in più rispetto al 2025.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Parigi-Roubaix femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Gara che si presta a sorprese Leggi anche: Parigi-Roubaix femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Ventuno tratti di pavé da affrontare Leggi anche: Parigi Roubaix 2026 oggi in tv: orari, percorso e favoriti. La mappa con i tratti di pavé