Parigi-Roubaix femminile 2026 Koch trionfa al fotofinish nel Velodromo Consonni la migliore delle italiane

Nella sesta edizione della Parigi-Roubaix femminile, una ciclista ha vinto al fotofinish nel Velodromo, dopo aver percorso 143,1 chilometri da Denain. Tra le concorrenti italiane, la migliore è stata una atleta che ha concluso la gara in una posizione di rilievo. La corsa si è svolta lungo un percorso che attraversa diverse località francesi, con arrivo nel celebre velodromo, teatro di molte sfide passate.

Franziska Koch trionfa nella sesta edizione della Parigi-Roubaix femminile, corsa in linea di 143,1 chilometri con partenza da Denain e arrivo nel leggendario Velodromo in cui sono state scritte pagine memorabili della storia del ciclismo. La tedesca si impone al fotofinish nello sprint a tre di una gara nella quale Chiara Consonni è la migliore delle italiane. L’atleta della FDJ United – SUEZ brucia in volata l’olandese Marianne Vos del Team Visma Lease a Bike. La detentrice del titolo Pauline Ferrand-Prevot completa il podio ed è terza con sei secondi di distacco. Le prime tre promuovono l’azione decisiva nel settore in pavé di Mons-en-Pévèle, accumulano oltre un minuto di vantaggio e si giocano poi il successo nel finale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Parigi-Roubaix femminile 2026, Koch trionfa al fotofinish nel Velodromo. Consonni la migliore delle italiane Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix femminile 2026 in DIRETTA: Franziska Koch beffa la Visma e si prende la vittoria LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: si deciderà nel velodromo il duello tra Pogacar e Van Aert?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Settore davvero duro quello appena concluso con Pogacar e Van Aert che iniziano a marcarsi perdendo...