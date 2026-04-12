Parigi-Roubaix Espoirs | Davide Donati vince in solitaria al velodromo

Davide Donati, giovane ciclista bresciano di 21 anni, ha vinto in solitaria alla Parigi-Roubaix Espoirs. Il corridore, tesserato con il team Red Bull-BORA-Hansgrohe Rookies, ha attaccato negli ultimi chilometri e ha mantenuto il vantaggio sugli inseguitori fino al traguardo nel velodromo. La gara si è conclusa con Donati che ha prevalso sugli avversari nel finale.

Il 21enne bresciano della Red Bull-BORA-Hansgrohe Rookies attacca nel finale e resiste al ritorno degli inseguitori. Secondo l’irlandese Dunwoody, terzo l’olandese Van Den Eijnden Davide Donati ha vinto la Parigi-Roubaix Espoirs 2026. Il 21enne di Monticelli Brusati, portacolori della Red Bull-BORA-Hansgrohe Rookies, ha attaccato nel finale dei 159 chilometri da Le Cateau-Cambrésis e ha raggiunto il velodromo con il margine sufficiente per resistere al ritorno degli inseguitori, laureandosi campione della prova riservata agli Under 23. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Davide Donati trionfa alla Parigi-Roubaix Under23!La domenica del grande ciclismo internazionale inizia nel miglior modo possibile per i colori azzurri. LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: si deciderà nel velodromo il duello tra Pogacar e Van Aert?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Settore davvero duro quello appena concluso con Pogacar e Van Aert che iniziano a marcarsi perdendo...