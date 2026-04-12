Parigi-Roubaix 2026 | van Aert trasforma l’inferno in paradiso

Il ciclista fiammingo Wout van Aert ha vinto la 123esima edizione della Parigi-Roubaix, una delle gare più dure del calendario professionistico. La corsa si è conclusa con il suo sorpasso sui rivali, confermando la sua abilità sulle pavé e sulle condizioni difficili della corsa. La gara si è disputata lungo un percorso caratterizzato da strade sconnesse e tratti di pavé, con molte sfide per i partecipanti.

Il fiammingo Wout van Aert (Visma Lease a Bike) ha vinto la 123ma Parigi-Roubaix precedendo allo sprint il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) con il belga Jasper Stuyven che ha conquistato la terza moneta, staccato di 13”, davanti al vincitore delle ultime tre edizioni, l’olandese Mathieu van der Poel (Alpecin Premier Tech), giunto a 15”. Per Van Aert, sempre protagonista ma mai vincitore nelle grandi classiche del nord, si tratta della fine d’un incubo con la seconda vittoria in una corsa monumento dopo la Milano-Sanremo del 2020. La gara, disputata a un ritmo forsennato, ha vissuto una fase d’intensità estrema subito dopo metà percorso.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Parigi-Roubaix 2026: van Aert trasforma l’inferno in paradiso Pagelle Parigi-Roubaix 2026: Wout van Aert magnifico, Pogacar deve rimandare il sogno. Sfortunati van der Poel e GannaPAGELLE PARIGI-ROUBAIX 2026 Wout van Aert, voto 10: dopo la vittoria alla Sanremo del 2020 sono arrivate (soprattutto nelle Monumento) una serie... Van Aert si prende la Parigi-Roubaix 2026. Pogacar è secondoTorna alla ribalta Wout Van Aert, che si prende la Parigi-Roubaix 2026, battendo allo sprint il campione del Mondo Tadej Pogacar, dopo una corsa a...