Oggi in televisione si tiene la corsa di Parigi-Roubaix 2026, una delle più attese del calendario ciclistico. La competizione si svolge lungo un percorso che include diversi tratti di pavé, noti per la loro difficoltà. La corsa si svolge in primavera, pochi giorni dopo il Giro delle Fiandre, e vede la partecipazione di numerosi favoriti pronti a sfidarsi su un tracciato che attraversa varie zone della regione.

Roma, 12 aprile 2026 – La Settimana Santa del ciclismo. Dopo la Pasqua passata in compagnia del Giro delle Fiandre è arrivato il momento della regina delle classiche: la Parigi-Roubaix 2026. Si tratta di una delle corse ciclistiche più iconiche e affascinanti del mondo, non solo per durezza ma anche per spettacolarità. I ciottolati del famoso pavè faranno sobbalzare le biciclette dei protagonisti e, se dovesse piovere, anche il fango darebbe un contorno epico alla contesa. Questi settori di pavé, spesso bagnati e scivolosi, mettono a dura prova le capacità tecniche dei ciclisti e la resistenza delle loro biciclette, rendendo la corsa un continuo sussulto di emozioni e imprevisti, rimanendo sempre fedele a sé stessa e riportando la mente a un ciclismo di tanti anni fa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parigi Roubaix 2026 oggi in tv: orari, percorso e favoriti. La mappa con i tratti di pavé

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