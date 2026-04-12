Parigi-Roubaix 2026 oggi in TV il percorso e dove vederla in diretta e streaming | i favoriti

Oggi alle 11:05 si svolge la 123a edizione della Parigi-Roubaix, una delle classiche più dure del ciclismo. La corsa, lunga 258 chilometri, attraversa strade di ciottoli e tratti ripidi, rendendo la competizione estremamente impegnativa. Tra i favoriti ci sono il ciclista che cerca il suo primo successo e quello che punta alla quarta vittoria consecutiva. L'evento sarà visibile in diretta televisiva e streaming.

La 123a edizione della Parigi-Roubaix scatta oggi alle 11:05. L'Inferno del Nord con i suoi 258 chilometri costellati da muri e pavé attende la nuova sfida tra Pogacar (che prova il suo primo successo) e Van der Poel (che tenta la 4a vittoria consecutiva). Diretta in chiaro su RaiSport.🔗 Leggi su Fanpage.it Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoritiLa "Corsa del Sole" edizione 2026 prende il via oggi domenica 8 marzo con la prima delle 8 tappe in programma. Leggi anche: Parigi-Roubaix 2026: percorso, favoriti e dove vederla