Parcheggio Piazza Affari riservato alle moto Carlo Piazza | Di follia in follia

Un parcheggio situato in piazza Affari, riservato alle moto, ha suscitato nuove polemiche tra i residenti e gli utenti della zona. Il responsabile di un’associazione locale ha commentato l’ultima scelta dell’Amministrazione comunale con parole che definiscono la decisione come una vera e propria

L’ennesima decisione dell’Amministrazione comunale lascia perplessi e penalizza ancora una volta i cittadini lecchesi. La scelta di chiudere alle auto il parcheggio di Piazza Affari, riservandolo esclusivamente alle moto, rappresenta un provvedimento scollegato dalla realtà quotidiana di chi vive.🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Parcheggio moto a Lecco, Losi: "Piazza Affari vuota e centro più deserto"