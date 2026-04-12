Papa Leone indice preghiera per la pace nel ricordo della Pacem in terris di Giovanni XXIII

Sabato 11 aprile 2026, nella basilica di San Pietro, si è tenuta una veglia di preghiera promossa dal Papa per chiedere la pace in un momento di crescenti tensioni internazionali. L'evento, indetto dal leader religioso, si inserisce nel ricordo della storica enciclica Pacem in terris, firmata da Giovanni XXIII. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, che hanno pregato insieme per la fine dei conflitti e la stabilità globale.

Con la veglia di preghiera per la pace in San Pietro di sabato 11 aprile 2026 Papa Leone risponde ai venti di guerra che agitano l’umanità. Il suo, nella solennità di Pasqua (5 aprile), non è stato il consueto messaggio «urbi et orbi, alla città e al mondo», con la lista delle nazioni in guerra: «La risurrezione di Cristo è la via per l’umanità nuova di dialogo, perdono, riconciliazione. Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace non perseguita con la forza, ma con il dialogo! Non con la volontà di dominare l’altro ma di incontrarlo». Leone XIV, nell’indire la giornata dell’11 aprile (sabato...🔗 Leggi su Bergamonews.it Papa Leone XIV indice una Giornata di preghiera: sabato 11 aprile, il mondo unito per la paceUn appello universale che attraversa i confini: Papa Leone XIV rivolge un appello al mondo intero, per chiamare i fedeli a una giornata di preghiera... Papa Leone XIV: nel Regina Coeli l’allarme sulle fake news, l’appello per la pace e il ricordo commosso di Papa FrancescoPapa Leone XIV al Regina Coeli chiede verità contro le menzogne, pace per chi soffre e ricorda con amore Papa Francesco L'articolo .