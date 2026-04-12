Papa Leone | Faccio appello alle parti in conflitto | cessate il fuoco

Il Papa ha rivolto un appello alle parti coinvolte nel conflitto, chiedendo loro di sospendere le ostilità e di trovare rapidamente una via per una risoluzione pacifica. La richiesta è stata pronunciata durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi delle eventuali azioni. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dalle parti in conflitto in risposta all'appello del Papa.

«Faccio appello alle parti in conflitto a cessare il fuoco e a ricercare con urgenza una soluzione pacifica». Queste le parole di Papa Leone XIV sul conflitto in Iran, al termine della recita del Regina Coeli affacciato dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano su piazza San Pietro. L’appello di ieri: «Fermatevi, è il tempo della pace». Questo è l’ultimo messaggio dopo quello diffuso ieri dal Pontefice, sulla stessa linea. «Cari fratelli e sorelle», ha dichiarato Prevost, nato a Chicago, «certo vi sono inderogabili responsabilità dei governanti delle Nazioni. A loro gridiamo: fermatevi! È il tempo della pace! Sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte!».🔗 Leggi su Open.online

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