Paolo Del Debbio e la schifezza totale | Ue polverizzata

Un mese fa, durante la trasmissione televisiva Dritto e rovescio, un commentatore aveva criticato la posizione dell’Unione europea sul tema del caro-carburanti, definendola una “schifezza totale”. La sua affermazione aveva attirato l’attenzione sui toni piuttosto duri usati e sulla percezione di una mancanza di azione concreta da parte delle istituzioni europee in materia.

Un mese fa, a Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio aveva definito il silenzio dell’Unione europea sul caro-carburanti «una schifezza totale». «Io non voglio vivere in una federazione di Stati che, quando succede qualcosa, sta zitta, perché sennò non la voto, cioè non mi serve a niente, non mi sento rappresentato», tuonava il conduttore di Rete 4. Un’Europa che, dopo la crisi ucraina, avrebbe dovuto cogliere l’occasione della guerra in Medio Oriente per «bloccare tutti quegli assurdi regolamenti, divieti e tasse: le case green, le auto green, la tassazione sulle emissioni di CO2, che avvantaggiano solo la Cina». «Fesserie ideologiche» a cui si aggiunge, oggi, la speculazione selvaggia che hanno fatto schizzare il prezzo di benzina e diesel alla pompa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Paolo Del Debbio e la "schifezza totale": Ue polverizzata “Paolo Del Debbio…”. Grande Fratello Vip, quelle parole del concorrente e la regia censuraNon è una novità che nella Casa del Grande Fratello Vip la presenza costante delle telecamere finisca, prima o poi, per essere dimenticata dai... 4 di Sera, Del Debbio ridicolizza la Ue: "Mando un inviato dal benzinaio"Se nel mondo si tira un sospiro di sollievo per la tregua con l’Iran di due settimane annunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in... Paolo Del Debbio CACCIA Elly Schlein:l'Umiliazione a Dritto e Rovescio