Palmieri | nel Pd nessuna ammuina ma partecipazione

Pellegrino Palmieri, dirigente del Partito Democratico e ex candidato alla Segreteria provinciale di Avellino, ha commentato la situazione interna al partito. In una nota, ha sottolineato che al momento non ci sono segnali di tensioni o crisi, ma si registra una partecipazione attiva tra i membri. La sua dichiarazione cerca di rassicurare sui rapporti tra gli iscritti e sugli sviluppi recenti all’interno del partito.

Tempo di lettura: 2 minuti La nota di Pellegrino Palmieri, dirigente Pd e già candidato alla Segreteria provinciale dem di Avellino. In Irpinia, come altrove, c’è chi ha liquidato il tentativo di discutere, contarsi, avanzare una candidatura politica dentro il Partito Democratico come semplice confusione. “Ammuina”, appunto. Una parola che, più che descrivere la realtà, tradisce uno sguardo: quello di chi considera la partecipazione un intralcio, e non una risorsa. È una visione povera. E, diciamolo, anche irrispettosa. Perché esistono ancora persone, e sono più di quanto si creda, che fanno politica senza interesse personale, che dedicano tempo, energie, competenze a una comunità.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Palmieri: nel Pd nessuna ammuina, ma partecipazione Leggi anche: Radici e Futuro, Palmieri: "Rilanciare la partecipazione politica nella sinistra irpina" Terremoto nel PD Sannita, ancora un addio: “Scelte sbagliate e nessuna visione, vado via con coerenza”Tempo di lettura: 3 minutiUn nuovo scossone attraversa il Partito Democratico sannita.