Pallanuoto | World Cup il Settebello a Sydney da seconda

Nel torneo di qualificazione alla World Cup di pallanuoto, il Settebello si è classificato secondo nella Division I dopo aver vinto contro l’Ungheria con il punteggio di 12-9 nell’ultima partita, disputata ad Alessandropoli. La squadra italiana ha concluso così il torneo preliminare, che si è tenuto a Sydney, con questa posizione.

Il Settebello batte 12-9 l’Ungheria nell’ultima giornata della Division I di World Cup, andata in scena ad Alessandropoli, e chiude al secondo posto il torneo preliminare. Un raggruppamento che ha definito le posizioni dalla prima alla quarta nella griglia di partenza della fase finale, in programma a Sydney dal 22 al 26 luglio: gli azzurri si erano qualificati per la Division I dopo aver chiuso al primo posto il precedente gruppo A. Contro i magiari parità ed equilibrio dopo due tempi con il punteggio sul 5-5. A ridosso della seconda sirena vengono espulsi Ferrero per gioco scorretto e Nagy per gioco violento a seguito di challenge vinto dagli azzurri.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pallanuoto: World Cup, il Settebello a Sydney da seconda Pallanuoto, World Cup: il Settebello batte la Croazia 13-11 e vola alle Superfinal di SydneyPercorso netto per gli azzurri ad Alessandropoli: terza vittoria nel Girone B contro i vicecampioni olimpici. Pallanuoto, il Settebello pesca un girone di ferro in World CupSono stati sorteggiati i gironi di qualificazione della Division 1 nella World Cup 2026 di pallanuoto maschile: l’Italia ha pescato un girone di...