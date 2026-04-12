PALINSESTI 19-25 APRILE 2026 | BATTITI LIVE SPRING LA COPPA ITALIA FA RIPOSARE LA RUOTA

Dal 19 al 25 aprile 2026, i palinsesti delle principali emittenti televisive italiane presentano una varietà di programmi e eventi. Durante questa settimana, Battiti Live Spring andrà in onda, mentre la Coppa Italia osserverà una pausa, con la ruota in riposo. Rai1, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema hanno in programma diverse proposte, tra approfondimenti, intrattenimento e sport.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 19 al 25 aprile 2026. CLICCA QUI PER I PALINSESTI DAL 12 ALL 18 APRILE 2026Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante. Tags: battiti live springbubinoblog palinsestiCanale 5Italia 1La7la7 cinemaMare Fuori 6NovePalinsestipalinsesti 19-25 aprile 2026palinsesti bubinoblogPalinsesti Canale 5Palinsesti Rai1Rai1Rai2Rai3Rete 4Tv8 Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Gestisci preferenze di tracciamento .🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 19-25 APRILE 2026: BATTITI LIVE SPRING, LA COPPA ITALIA FA RIPOSARE LA RUOTA Leggi anche: PALINSESTI 19-25 APRILE 2026: LA GUIDA TV COMPLETA RAI, MEDIASET, LA7, TV8 E NOVE