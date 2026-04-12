Pagelle Milan-Udinese i voti di Gazzetta | Leao confuso e irritante

Nella partita tra Milan e Udinese, valida per la 32ª giornata della Serie A 2025-2026, i giornali sportivi hanno assegnato i voti ai giocatori. La sfida si è conclusa con un risultato di 0-3 a favore degli ospiti. Tra i protagonisti, il giocatore del Milan è stato descritto come confuso e irritante, secondo le valutazioni della Gazzetta dello Sport. La partita ha suscitato molte analisi sui singoli e sulle dinamiche di gioco.

Le pagelle di Milan-Udinese 0-3 partita valida per la 32^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Prestazione difficile da giustificare quella della squadra di Allegri che ha giocato male in attacco e in difesa dal primo all'ultimo minuto: pochi spunti in avanti e tanti buchi lasciati nella retroguardia rossonera. Il Milan ha subito tre gol che sarebbero potuti essere tranquillamente 5-6. La rosea non ci va leggera con i voti. Vediamoli, dunque, insieme! Sui gol non può nulla, forse sullo 0-2 avrebbe potuto tentare l’uscita. Notevoli le due parate su Davis, la prima con ausilio di traversa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Udinese, i voti di Gazzetta: “Leao confuso e irritante” Pagelle Roma-Milan, i voti di Gazzetta: Maignan, riflesso prodigioso. Leao frenatoLe pagelle di Roma-Milan 1-1, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026. Pagelle Milan Udinese: Leao horror, brillano Zaniolo e Atta! I VOTISenesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare...